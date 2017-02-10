Штаб АТО: боевики продолжают выдавать собственные обстрелы как огонь украинских военных

Как сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook, начиная с 14 часов 10 февраля российско-оккупационные войска применили РСЗО БМ-21 "Град", танки, артиллерию калибром 152 миллиметра и минометы калибром 120 миллиметров по населенному пункту Красногоровка. Повторный артиллерийский налет по этому населенному пункту было произведен в 16 часов 46 минут.

В общем, в течение дня по Красногоровке было выпущено 28 ракет РСЗО, 29 мин калибром 120 миллиметров, 4 снаряда калибром 152 миллиметра и осуществлено 10 выстрелов из танка. "Такие грубые нарушения Минских договоренностей красноречиво свидетельствуют об откровенном нежелании незаконных вооруженных формирований придерживаться взятых на себя обязательств в рамках Трехсторонней контактной группы", - сообщают в штабе.

Читайте такжеДействия ВСУ на Донбассе носят характер вынужденной обороны, это можно доказать любому- Порошенко

"Вместе с тем, информационные ресурсы ОРДО и ОРЛО продолжают манипулировать информацией, пытаясь выдать собственные обстрелы наших городов за якобы "дружественный" огонь украинских артиллеристов", - говорится в сообщении.

В связи с этим, пресс-центр штаба АТО отмечает, что подобная информация не соответствует действительности. Отмечается, что такого рода сообщения по своему содержанию является ярким примером ведения гибридной войны против Украины. "Руководством штаба АТО отданы четкие приказы войскам не поддаваться на провокации, и максимально придерживаться режима прекращения огня", - отметили в штабе.

Как сообщал УНИАН, в штабе АТО ранее заявили, что несмотря на договоренности о прекращении огня, российско-оккупационные войска в течение сегодняшнего дня продолжают обстрелы позиций украинских военнослужащих вдоль всей линии разграничения сторон.