В Минобороны об уничтожении "Гиви": многомесячная кровавая тропа боевика закономерно оборвалась
В Министерстве обороны Украины подтвердили факт гибели одного из главарей боевиков по прозвищу «Гиви».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.
"Сегодня утром в Макеевке был убит Михаил Толстых по прозвищу «Гиви» – полковник российско-оккупационных войск, главарь бандформирования "Сомали", сообщил он.
Мотузянык рассказал, что Толстых еще с весны 2014 года принимал активное участие в боевых действиях против украинских войск и сделал быструю карьеру, став одним из пиар-героев боевиков и российской пропаганды.
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"Однако зловещую славу и награды от оккупационной администрации он получил, запятнав свои руки кровью украинцев. На совести «Гиви» - обстрелы городов и сел из тяжелого вооружения, издевательства над пленными украинскими военными, жестокое обращение с гражданскими, мародерство и другие военные преступления. В последнее время бандформирование «Сомали» понесло тяжелые потери вследствие многочисленных авантюрных и бессмысленных атак украинских позиций под Авдеевкой – так же, как и в Донецком аэропорту осенью 2014 года. Таким образом, у Михаила Толстых было немало врагов и недоброжелателей, и сегодня многомесячная извилистая и кровавая тропа боевика закономерно оборвалась», - подчеркнул спикер.
Напомним, в "ДНР" сообщили об уничтожении главаря "батальона "Сомали" Михаила Толстых "Гиви". По предварительным данным, был использован реактивный пехотный огнемет "Шмель".