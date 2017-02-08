В Минобороны об уничтожении "Гиви": многомесячная кровавая тропа боевика закономерно оборвалась

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Сегодня утром в Макеевке был убит Михаил Толстых по прозвищу «Гиви» – полковник российско-оккупационных войск, главарь бандформирования "Сомали", сообщил он.

Мотузянык рассказал, что Толстых еще с весны 2014 года принимал активное участие в боевых действиях против украинских войск и сделал быструю карьеру, став одним из пиар-героев боевиков и российской пропаганды.

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"Однако зловещую славу и награды от оккупационной администрации он получил, запятнав свои руки кровью украинцев. На совести «Гиви» - обстрелы городов и сел из тяжелого вооружения, издевательства над пленными украинскими военными, жестокое обращение с гражданскими, мародерство и другие военные преступления. В последнее время бандформирование «Сомали» понесло тяжелые потери вследствие многочисленных авантюрных и бессмысленных атак украинских позиций под Авдеевкой – так же, как и в Донецком аэропорту осенью 2014 года. Таким образом, у Михаила Толстых было немало врагов и недоброжелателей, и сегодня многомесячная извилистая и кровавая тропа боевика закономерно оборвалась», - подчеркнул спикер.

Напомним, в "ДНР" сообщили об уничтожении главаря "батальона "Сомали" Михаила Толстых "Гиви". По предварительным данным, был использован реактивный пехотный огнемет "Шмель".