Последствия мощного взрыва в Донецке сняли с высоты птичьего полета (видео)
15:54, 03 февраля 2017Война
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Опубликовано видео последствий мощного взрыва в Донецке, который произошел накануне вечером, около 21:15, в районе "Мотеля".
Последствия взрыва сняли с помощью беспилотника / Скриншот
Видео снято с помощью БПЛА и опубликовано на YouTube-канале AtoWarOnDonbass.
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Как видно на видеозаписи, в результате взрыва пострадали припаркованные рядом авто, осколками повреждены близлежащие здания.
При этом в самом зданим, где произошел взрыв разрушены перекрытия, выбиты стекла, нет крыши.
Причина взрыва, по одной из версий, - попадание снаряда, по другой – детонация боеприпасов боевиков "ДНР".
Как сообщал УНИАН, пользователи соцсетей сообщили, что в оккупированном боевиками Донецке 2 февраля около 21:15 прогремел мощный взрыв, который ощущался в некоторых соседних населенных пунктах.
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