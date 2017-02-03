Последствия мощного взрыва в Донецке сняли с высоты птичьего полета (видео)

Видео снято с помощью БПЛА и опубликовано на YouTube-канале AtoWarOnDonbass.

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Как видно на видеозаписи, в результате взрыва пострадали припаркованные рядом авто, осколками повреждены близлежащие здания.

При этом в самом зданим, где произошел взрыв разрушены перекрытия, выбиты стекла, нет крыши.

Причина взрыва, по одной из версий, - попадание снаряда, по другой – детонация боеприпасов боевиков "ДНР".

Как сообщал УНИАН, пользователи соцсетей сообщили, что в оккупированном боевиками Донецке 2 февраля около 21:15 прогремел мощный взрыв, который ощущался в некоторых соседних населенных пунктах.