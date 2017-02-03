В Киеве прощаются с погибшим в бою под Авдеевкой бойцом 72-й механизированной бригады Леонидом Дергачем (завершено)

11:54, 03 февраля 2017
Война
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Он прошел службу в АТО в составе 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Леонид Дергач / Скриншот

Соответствующая трансляцию размещена на странице hromadske.ua.

Погибший - житель села Зарожаны Хотинского района, Дергач Леонид Валентинович.

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Леонид Дергач погиб 1 февраля 2017року при выполнении боевого задания в районе города Авдеевка Донецкой области. Он был преподавателем юридического факультета ЧНУ.

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Новость в сюжете: Бои под Авдеевкой
Теги: #Авдеевка#погибший#прощание