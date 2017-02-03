В Киеве прощаются с погибшим в бою под Авдеевкой бойцом 72-й механизированной бригады Леонидом Дергачем (завершено)

Он прошел службу в АТО в составе 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

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