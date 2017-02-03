Оккупанты разогнали жителей Донецка, пытавшихся помешать им обстреливать Авдеевку - Тука

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

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«По имеющейся информации, гражданские жители Донецка попытались прекратить «работу» артиллерии, которая стреляет по Авдеевке. Были названы «предателями» и разогнаны выстрелами в воздух», - написал Тука.

Как известно, российская сторона в Совместном центре по контролю и координации предоставила письменные гарантии прекращения огня в районе перебитой линии электропередач возле Авдеевки.

По данным штаба АТО, 29 января в районе Авдеевки оккупанты неоднократно пытались штурмовать украинские позиции, и, понеся потери, вынуждены были отступать. Российская сторона в СЦКК предоставляла гарантии прекращения обстрелов Авдеевки 31 января, 1 и 2 февраля, однако каждый раз они были сорваны.

Под обстрелы попадали и мирные жители, и бригады ремонтников, которые выезжали на восстановлении линии электропередач, питающей город.