Боевики 6 раз обстреляли пункт пропуска "Марьинка", вблизи блокпоста разорвалось около 10 гранат (фото)

Об этом УНИАН сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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При этом отмечается, что во всех случаях обстрелы производились со стороны населенного пункта Александровка, который находится на временно неподконтрольной территории.

В сообщении сказано, что неподалёку от блокпоста также разорвалось около 10 гранат.

Во время обстрелов граждан и транспортных средств на контрольном посту и КПВВ «Марьинка» не было. Пострадавших среди гражданских и военнослужащих нет, сообщили в ГПСУ.

Как известно,российская сторона в Совместном центре по контролю и координации предоставила письменные гарантии прекращения огня в районе перебитой линии электропередач возле Авдеевки.

По данным штаба АТО, 29 января в районе Авдеевки оккупанты неоднократно пытались штурмовать украинские позиции, и, понеся потери, вынуждены были отступать.

Российская сторона в СЦКК предоставляла гарантии прекращения обстрелов Авдеевки 31 января, 1 и 2 февраля, однако каждый раз они были сорваны. Под обстрелы попадали и мирные жители, и бригады ремонтников, которые выезжали на восстановлении линии электропередач, питающей город.