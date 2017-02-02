Боевики обстреляли Верхнеторецкое из артиллерии

В результате артиллерийского обстрела боевиками с. Верхнеторецкое Ясиноватского района Донецкой области повреждено 8 частных домов.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, обстрел населенного пункта произошел вчера, 1 февраля, около 22:00.

«В результате разрывов снарядов в жилом секторе по улице Школьной, Мира и Ленина, обломками было повреждено 8 домов местных жителей. Значительный ущерб понесли крыши домов, стены и заборы. К счастью, жертв и раненых среди мирного населения нет», - говорится в сообщении.

Читайте также"Три дня работала артиллерия": военные рассказали о ситуации в Песках

По данным фактам Дружковским отделением полиции открыто уголовные производство по ч. 2 ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, координатор по гуманитарным вопросам ООН в Украине Нил Уокер заявил о необходимости немедленного прекращения боевых действий на Донбассе для предотвращения гибели людей.

В Представительстве ООН в Украине отмечают, что украинское правительство прилагает все усилия, чтобы оказать поддержку и координировать гуманитарные действия.

«Из-за постоянных обстрелов 30 января Донецкая фильтровальная станция остановила работу, оставив от 15 тыс. до 17 тыс. жителей Авдеевки без водоснабжения, что также может иметь последствия еще для 400 тыс. лиц, которые получают воду от этой станции. Авдеевка была отрезана от электроснабжения 29 января, без которого не может работать система отопления города, что также повлияло на подачу воды из резервного водохранилища», - говорится в пресс-релизе.