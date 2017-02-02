Наблюдатели ОБСЕ приехали на Донецкую фильтровальную станцию

Об этом сообщается на странице СММ ОБСЕ в Украине в Тwitter.

«Миссия вместе с Хугом и другими мониторами SMM, JCCC и DFS работниками прибыли на фильтровальную станцию. Стороны должны сейчас прекратить огонь, чтобы ремонтные работы продолжились», - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что Хуг договорился с СЦКК работать сегодня на фильтровальной станции, чтобы помочь установлению локального прекращения огня для начала проведения ремонтных работ.

Ранее в миссии сообщили, что боевики не предоставили наблюдателям миссии доступа в Ясиноватую и расположенные неподалеку объекты фильтровальной станции.

"СММ не может попасть на станцию и делать свою работу", - отмечалось в сообщении.

Как сообщал УНИАН, через постоянные обстрелы со стороны боевиков 30 января Донецкая фильтровальная станция остановила работу, оставив жителей Авдеевки без водоснабжения.

Также, по данным председателя Донецкой ВЦА Павла Жебривского, без водоснабжения остается половина временно оккупированного Донецка, Макеевка и Ясиноватая.

Ранее боевики соглашались прекратить обстрелы, чтобы специалисты могли начать ремонтные работы на фильтровальной станции, но затем снова нарушали договоренности.