ЮНИСЕФ призвал обеспечить условия для ремонта поврежденных коммуникаций в Авдеевке

Об этом сообщает "Радио Свобода".

«Мало того, что жизни тысяч детей в Авдеевке, и по обе стороны конфликта, угрожает опасность, ситуация осложняется отсутствием воды и света, а это означает, что дома становятся опасно холодными и состояние здоровья ухудшается просто на глазах», – сказала глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Джованна Барберис.

В организации отмечают, что после интенсивных боев возле Авдеевки свыше 17000 человек – в том числе 2500 детей – остались без отопления, света и воды, шесть школ и четыре детских сада закрыли.

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В ЮНИСЕФ отмечают, что 29 и 30 января в Авдеевке системам электро - и водоснабжения нанесен серьезный ущерб – как следствие, отключение электроэнергии сделало невозможным откачку воды из запасного резервуара, который обслуживает город и от чего зависит отопительная система, а за морозной погоды ситуация может иметь катастрофические последствия для местных жителей.

По данным организации, подача воды в другие города и села в Донецкой области также остановилась после того, как источник питания Донецькой фильтровальной станции было отключено 29 января, эта станция обеспечивает водой около 400 000 человек.

В организации отмечают, что вода подается по графику и не исключена вероятность того, что поставка водопроводной питьевой воды может остановиться совсем.

Как сообщал УНИАН, пророссийские боевики с 29 января активно обстреливают позиции украинских военных возле Авдеевки и жилые кварталы города, и не соглашаются прекратить огонь.

30 января Авдеевку из-за обстрелов осталась без водо-, электро - и теплоснабжения. В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции. В городе объявлено чрезвычайное положение.

По словам президента Петра Порошенко, принимаются необходимые меры для того, чтобы обеспечить теплом 153 многоквартирные дома и 3,5 тыс. частных домов: военные развернули зимние палатки, военно-полевые кухни, правительство обеспечило генераторами; также созданы все условия для обеспечения автобусами и добровольной эвакуации населения.