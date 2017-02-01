Под Авдеевкой в боях погиб преподаватель, который оставил университет ради фронта (видео)

Об этом сообщает А.С.С. со ссылкой на собственные источники.

Погибший - житель села Зарожаны Хотинского района, Дергач Леонид Валентинович.

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Он прошел службу в АТО в составе 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, защищал восточные границы.

"Леонид Дергач погиб 1 февраля 2017 года при выполнении боевого задания в районе города Авдеевка Донецкой области. Он - преподаватель ЧНУ юридического факультета", - говорится в сообщении.