Под Авдеевкой в боях погиб преподаватель, который оставил университет ради фронта (видео)
16:07, 01 февраля 2017Война
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Сегодня, 1 февраля, около 5:30 во время вражеских обстрелов возле Авдеевки погиб военный с Буковины.
Дергач погиб под Авдеевкой / Скриншот
Об этом сообщает А.С.С. со ссылкой на собственные источники.
Погибший - житель села Зарожаны Хотинского района, Дергач Леонид Валентинович.
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Он прошел службу в АТО в составе 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, защищал восточные границы.
"Леонид Дергач погиб 1 февраля 2017 года при выполнении боевого задания в районе города Авдеевка Донецкой области. Он - преподаватель ЧНУ юридического факультета", - говорится в сообщении.
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