В Авдеевке установлен режим "тишины" до 17:00, ремонтные бригады приступили к работам

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя обладминистрации Евгений Вилинский.

"Авдеевка. Режим тишины до 17:00. Бригады приступили к работе", - написал он.

Он отметил, что ремонтные бригады приступили к работам по восстановлению энергоснабжения.

Ранее стало известно, что российская сторона СЦКК решилась на гарантии прекратить огонь в Авдеевке.

Как сообщал УНИАН, пророссийские боевики с 29 января активно обстреливают позиции украинских военных возле Авдеевки и жилые кварталы города, и не соглашаются прекратить огонь.

30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без водо-, электро - и теплоснабжения. В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции.

В городе объявлено чрезвычайное положение. По словам президента Петра Порошенко, принимаются необходимые меры для того, чтобы обеспечить теплом 153 многоквартирные дома и 3,5 тыс. частных домов: военные развернули зимние палатки, военно-полевые кухни, правительство обеспечил генераторами; также созданы все условия для обеспечения автобусами и добровольной эвакуации населения.