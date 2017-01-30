Военные рассказали подробности воскресных боев возле Авдеевки

В воскресенье, 29 января, украинским военным удалось отбить попытку боевиков прорвать оборону ВСУ под Авдеевкой. Хронологию боев того дня рассказали в пресс-службе 72-й Гвардейской отдельной механизированной бригады.

Читайте такжеНазваны имена военных, погибших в боях за Авдеевскую промзону

По информации военных, враг начал массированные обстрелы из минометов 120 и 82 калибров, ствольной артиллерии и стрелкового оружия в районе Авдеевки в 4:30 утра: "Жители южной части города могли в течение трех часов наблюдать в ночном небе и фиксировать на фото и видео со стороны оккупированного Донецка в сторону авдеевского промзоны многочисленные трассеры, осветительные мины и другое".

"После артподготовки, в 6.30 оккупанты предприняли попытку штурмовать наши позиции, - и, понеся потери, вынуждены были отступить на вторую линию обороны. Преследуя врага, наши бойцы захватили его позиции, закрепившись там и улучшив свое тактическое положение. По нашим наблюдениям и обнародованным противником данным, в результате боя было убито 9 оккупантов, один взят в плен, 24-300 (из них 7 тяжелых). Уничтожен также инициатор атаки Грек И.В., "комбат" так называемого батальона "Восток" (1 батальон 11 полка оккупационных войск РФ)", - говорится в сообщении.

В течение дня враг вел интенсивные и плотные обстрелы из минометов и артиллерии по Авдеевке, Опытному и Каменке, из танка - по Пескам; но это не помогло вернуть утраченное.

"В 13.45, после обстрелов наших позиций из гранатометов различных калибров, оккупанты предприняли очередную попытку выбить наших военных с позиций в районе Авдеевки, но в очередной раз вынуждены были отступить, продолжая обстрелы. Намереваясь восстановить утраченное, с целью психологического давления противник около 16.00 открыл беспорядочную стрельбу по жилым кварталам города", - рассказали в бригаде.

Зафиксировано два попадания из артиллерии рядом с авдеевским больницей, несколько попаданий вблизи Храма св. Марии Магдалины, больше трех попаданий в девятиэтажку, в которой базируются военные медики и волонтеры, и другие.

Артиллерийские обстрелы города и позиций ВСУ продолжались весь вечер и ночь. Во время боя и обстрелов четверо военных из бригады погибли, девять получили ранения.