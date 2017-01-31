Украина продолжает политику мирного урегулирования на востоке, несмотря на обострение в Авдеевке - Полторак

Как говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Украины, об этом Полторак заявил сегодня во время встречи с министром охраны края Литовской Республики Раймундасом Кароблисом.

«Министр обороны Украины рассказал о ситуации на Донбассе, в том числе и о последних событиях в Авдеевке, и отметил, что, несмотря на обострение ситуации, Украина продолжает политику мирного урегулирования на востоке нашей страны», - говорится в сообщении.

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«Мы четко осознаем источник имеющихся угроз, и после почти трех лет войны понимаем, что основным залогом независимости и территориальной целостности Украины являются мощные и современные Вооруженные силы», - отметил Полторак.

Также министр сообщил об основных достижениях в выполнении плана оборонной реформы и определении задач на этот год.

«Поддержка наших литовских друзей помогает Вооруженным силам Украины воплощать в жизнь передовые мировые стандарты подготовки войск. Особенно хочу поблагодарить литовских инструкторов за подготовку украинских подразделений», - сказал Полторак.