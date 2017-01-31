Под Авдеевкой оккупанты снова пошли в атаку, бой продолжается до сих пор - военные

Об этом в Facebook сообщает 72 Гвардейская ОМБР.

«Час назад противник запросил перемирия и, пользуясь затишьем, пошел в атаку. Атака врага отбита, враг остановлен. Бой продолжается до сих пор», - сказано в сообщении.

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Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook подтвердил, что одно подразделение российских боевиков под Авдеевкой открыло стрельбу и пошло в наступление.

«Сначала сами просили режим тишины, но через 10 минут перегруппировались и пошли в наступление. Об этом мне сообщил командир 72-й бригады. Наши войска отбили атаку. Несколько боевиков убиты, среди них и террорист по кличке «Консул». Сейчас бой продолжается», - сообщил он.

Как сообщал пресс-центр штаба АТО, Авдеевка остается одной из самых горячих мест по всей линии разграничения. До 4:00 российские оккупанты выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет из РСЗО БМ-21 "Град" и 30 артиллерийских снарядов калибра 152 миллиметра. Также по украинцам стреляли из минометов калибра 120, 82 миллиметра, танков и стрелкового оружия.

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"Кроме того, ночью оккупанты совершили очередную попытку штурма позиций ВСУ, которая была отбита", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, российская сторона в СЦКК предоставила гарантию прекращения обстрелов Авдеевки в течение семи часов, с 10:00 до 17:00. В настоящее время администрация ожидает прибытия до Авдеевки представителей миссии ОБСЕ для работы в зеркальном режиме.

По данным штаба АТО, 29 января в районе Авдеевки оккупанты неоднократно пытались штурмовать украинские позиции, и, понеся потери, вынуждены были отступать.

В разведке сообщали, что силы АТО вчера в Авдеевской промзоне ликвидировали 15 боевиков, 24 ранили. В то же время за прошедшие сутки в зоне АТО погибли 5 украинских бойцов, 9 ранены и еще 4 - травмированы. Кроме того, по данным штаба, за сутки в результате обстрелов боевиками Авдеевки погибли 3 украинских военных, 24 ранены. Сам город обесточен.