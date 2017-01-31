В "ДНР" сообщили о спасении заблокированных под землей на шахте Засядько 203 горняков
15:53, 31 января 2017Война
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На обесточенной в результате обстрелов шахте им. Засядько эвакуированы все горняки.
Шахта Засядько была обесточена / facebook.com
Об этом сегодня сообщили в так называемом "министерстве по чрезвычайным ситуациям ДНР".
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"Все горняки на поверхности", — говорится в сообщении.
Напомним, в оккупированном Донецке утром 31 января была обесточена шахта имени Засядько, под землей оказались заблокированными 203 горняка. Отмечалось, что в результате артобстрелов была повреждена электроподстанция шахты. Она была полностью обесточена, а ее работа приостановлена.
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