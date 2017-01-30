Силы АТО ликвидировали в Авдеевской промзоне 15 боевиков – Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«По информации украинской разведки, вчера в Авдеевской промзоне противник понес тяжелые потери: 15 оккупантов было ликвидировано и 24 получили ранения», - сказал Мотузяник.

Также, по его словам, подтверждается информация об уничтожении комбата боевиков Ивана Балакая по прозвищу «Грек».

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«Этот человек участвовал в боевых действиях на стороне врага с самого начала боевых действий, с весны 2014 года. За его плечами бои под Славянском, Саур-могилой, а также в секторе «Д» за Ясиноватую. В течение последних двух лет он вместе со своими соратниками занимал позиции на западной окраине Донецка», - отметил спикер.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, 29 января в районе Авдеевки оккупанты дважды пытались штурмовать украинские позиции, и, понеся потери, вынуждены были отступать.

Сегодня утром бои продолжались, украинские военные понесли новые потери.