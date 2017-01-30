Силы АТО ликвидировали в Авдеевской промзоне 15 боевиков – Минобороны
Силы АТО вчера в Авдеевской промзоне ликвидировали 15 боевиков, 24 ранили.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
«По информации украинской разведки, вчера в Авдеевской промзоне противник понес тяжелые потери: 15 оккупантов было ликвидировано и 24 получили ранения», - сказал Мотузяник.
Также, по его словам, подтверждается информация об уничтожении комбата боевиков Ивана Балакая по прозвищу «Грек».
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«Этот человек участвовал в боевых действиях на стороне врага с самого начала боевых действий, с весны 2014 года. За его плечами бои под Славянском, Саур-могилой, а также в секторе «Д» за Ясиноватую. В течение последних двух лет он вместе со своими соратниками занимал позиции на западной окраине Донецка», - отметил спикер.
Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, 29 января в районе Авдеевки оккупанты дважды пытались штурмовать украинские позиции, и, понеся потери, вынуждены были отступать.
Сегодня утром бои продолжались, украинские военные понесли новые потери.