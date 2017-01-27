В "ДНР" назревает вооруженный конфликт, боевики не могут поделить сферы влияния - ИС

Об этом сообщил народный депутат, координатор группы "Информационный сопротивление" Дмитрий Тимчук на своей странице в Facebook.

Тымчук отметил, что один из "влиятельных главарей" "ДНР", "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев ("Ташкент") передал в управление некоему главарю боевиков (по предварительным данным - Дашкину О.В., бандформирование "Кальмиус") птицефабрику, расположенную в районе н.п. Шахтерск.

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"Это решение вызвало возмущение со стороны "абхазов" (бандформирование "Пятнашка"), в сферу "экономических интересов" которых входит данный населенный пункт, и которые претендовали на указанное предприятие. В "МГБ ДНР" Тимофеева предупредили, что реализация его решения может вызвать вооруженный конфликт между боевиками двух бандформирований", - отметил Тымчук.

Кроме того, он сообщает, что главарь "ДНР" Александр Захарченко продолжает попытки взять под контроль максимально возможное количество финансовых потоков в "республике" - в основном под вывеской "национализации". Так, по информации "ИС", из 140 торговых рынков, расположенных в "ДНР", 59 уже "перешли" в "государственную собственность" псевдореспублики. 32 из них расположены в Донецке.