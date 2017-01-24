Война "на истощение": эксперт дал прогноз по конфликту на Донбассе, назвал самый опасный период

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

По мнению Бадрака, на нынешнюю ситуацию влияет, в частности «слабость Европы, неопределенность Соединенных Штатов Америки, перегруппировка сил Российской Федерации с акцентом на переход к политико-дипломатической войне, то есть, центр тяжести будет в сфере политики с попыткой сменить власть в Украине, и военный рычаг здесь будет вспомогательным». «Вместе с другими - информационным, энергетическим и другими различными рычагами», - добавил Бадрак.

Кроме того, эксперт констатировал «падение уровня доверия украинского общества к украинской власти». «Это также является определенной проблемой и может повлиять на сценарии, которые могут произойти», - считает он.

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Сейчас, по словам Бадрака, происходит «вялое противостояние». «В действительности, первая половина года может как раз и заключаться в том, что будет происходить противостояние на уровне использования наемников и использование российско-террористических группировок, подготовленных на востоке Украины, которые будут постоянно осуществлять разведку боем и постоянно продолжать войну низкой интенсивности на истощение», - сказал Бадрак.

Он пояснил, что задачей этой войны является истощение украинского общества и доведение до того, чтобы ежедневные потери на фронте перестали быть «воспримичивыми для украинского общества». «И для того, чтобы это было стимулом для внутренних волнений, которые действительно могут иметь место, если учесть падение уровня доверия к власти», - сказал эксперт.

Бадрак назвал наиболее вероятными три возможные будущие сценария. «Первый сценарий – это, вероятно, сговор Соединенных Штатов с Российской Федерацией. Второй сценарий - это увеличение конфронтации между Россией и Западом без учета интересов Украины. И третий сценарий - это создание антипутинской коалиции с учетом интересов Украины», - сообщил эксперт и добавил, что любой из этих сценариев все же несет для Украины риски, в том числе относительно увеличения количества военных атак и эскалации военного конфликта.

По мнению эксперта, самым опасным периодом может быть время с мая и в течение всего лета. «Вероятность военного сценария является очень высокой», - сказал Бадрак, он считает, что об этом, в частности свидетельствует то, что РФ ищет новые военные кадры и силы, вербует наемников.

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Говоря о третьем сценарии - создании «антипутинской коалиции», он заявил, что эта коалиция может быть создана только при условии, если ее возглавят США. «То есть, Трамп, вынужден как человек, на которого сейчас обращают больше всего внимания и который может считаться «заложником» властных связей бывших с Россией. Это является вероятным. Это не так вероятно, как первые два сценария, но это вполне может быть», - сказал эксперт.

По словам Бадрака, это могло бы начаться с расширения формата переговоров по Донбассу, если бы к ним присоединились страны-гаранты Украины, такие как США и Великобритания.