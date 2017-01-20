Возле Донецка боевики обстреляли пассажирский автобус (фото)
15:49, 20 января 2017Война
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Утром 20 января в районе населенного пункта Еленовка, который находится на временно оккупированной территории, российско-оккупационными войсками был обстрелян пассажирский автобус.
Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.
В результате обстрела получила ранения местная жительница.
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"Причастность боевиков к этому событию подтверждается тем, что автобус, который двигался вдоль линии соприкосновения в направлении Еленовка-Донецк, получил пулевые повреждения со стороны позиций незаконных вооруженных формирований", - отметили в штабе.
Не исключается, что эта провокация была осуществлена с целью дискредитации ВСУ в период пребывания в районе проведения АТО замглавы СММ ОБСЕ.
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