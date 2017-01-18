Штаб АТО: за сутки боевики на Донбассе увеличили количество обстрелов

Потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-центр штаба АТО.

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На Мариупольском направлении из 82-миллиметровых минометов вели огонь по Чермалику, Водяному и Широкиному. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Лебединскому, Талаковке, Красногоровке, Водяному, Широкиному и Гнутовому, из вооружения БМП - по Березовому. По Широкиному огонь вел снайпер.

На Луганском - из 120 и 82 миллиметровых минометов оккупанты обстреляли Троицкое и Новолександровку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Валуйськое, Станицу Луганскую, Попасную. По Валуйскому вел огонь и снайпер.

На Донецком направлении из гранатометов различных систем и стрелкового оружия российско-оккупационные войска вели огонь по Авдеевке, Опытному, Песках.

Как сообщал УНИАН, за сутки 17 января боевики на Донбассе совершили 41 обстрел.