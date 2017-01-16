Порошенко очертил нынешнюю ситуацию в зоне АТО и подвел печальные итоги трехлетнего конфликта на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Джозефом Байденом сегодня в Киеве.

«Война эта продолжается и сегодня. Только за последние три дня продолжали обстреливать наших военных более 250 раз», - заявил Порошенко.

Также он отметил, что во время сегодняшних переговоров с Джозефом Байденом они рассмотрели вопрос агрессии России против Украины.

"В этом году исполняется три года, как Россия развязала настоящую войну против нашего государства. Это война, в которой убито 10 тысяч украинцев, гражданских и военных», - подчеркнул Порошенко.

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После этого Президент поблагодарил Байдена за "советы и помощь, которые очень важны для Украины во времена агрессии".

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, контролируемые Россией боевики за минувшие сутки 60 раз обстреляли позиции сил АТО, один украинский военный получил ранения.