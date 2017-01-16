Порошенко очертил нынешнюю ситуацию в зоне АТО и подвел печальные итоги трехлетнего конфликта на Донбассе
Оккупанты за последние три дня 250 раз обстреляли украинских военных в зоне АТО. Россия третий год ведет войну против Украины, убито 10 тысяч украинцев.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Джозефом Байденом сегодня в Киеве.
«Война эта продолжается и сегодня. Только за последние три дня продолжали обстреливать наших военных более 250 раз», - заявил Порошенко.
Также он отметил, что во время сегодняшних переговоров с Джозефом Байденом они рассмотрели вопрос агрессии России против Украины.
"В этом году исполняется три года, как Россия развязала настоящую войну против нашего государства. Это война, в которой убито 10 тысяч украинцев, гражданских и военных», - подчеркнул Порошенко.
Читайте такжеОккупанты на Донбассе требуют от наемников фотоотчеты с передовой - разведка
После этого Президент поблагодарил Байдена за "советы и помощь, которые очень важны для Украины во времена агрессии".
Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, контролируемые Россией боевики за минувшие сутки 60 раз обстреляли позиции сил АТО, один украинский военный получил ранения.
Спасибо Джо Байдену за советы и помощь, которые очень важны для Украины во времена агрессии— Петр Порошенко (@poroshenko) 16 января 2017 г.