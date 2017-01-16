Штаб АТО: количество обстрелов боевиков остается большим, одного военного ранили

"Всего состоялось 60 обстрелов. Одного нашего военного ранили", - сообщается в сводке штаба АТО за 15 января.

Читайте такжеОккупанты на Донбассе требуют от наемников фотоотчеты с передовой - разведка

На Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии боевики обстреливали Гнутово. Из минометов различных калибров - Павлополь, Красногоровку и Широкино. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Павлополь, Гнутово, Широкино и Красногоровку. Также по Широкиному и Марьинке огонь вел снайпер.

На Луганском направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов обстреливали Новозвановку и Троицкое. Новозвановку еще и из гранатометов и стрелкового оружия, а из противотанковых ракетных комплексов оккупанты обстреляли Золотое, Станицу Луганскую и Новоолександровку.

На Донецком - из 152-миллиметровой артиллерии обстреляли Авдеевку. Из минометов различных калибров - Новгородское, Доломотне, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Зайцевое, Новгородское, Авдеевку и Верхньоторецкое.