Штаб АТО: количество обстрелов боевиков остается большим, одного военного ранили

08:09, 16 января 2017
Война
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За минувшие сутки российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских военных на Донбассе 60 раз, один боец ВСУ получил ранения.

Боевики не прекращают обстрелы из тяжелого и снайперского оружия / Фото facebook.com/ato.news

"Всего состоялось 60 обстрелов. Одного нашего военного ранили", - сообщается в сводке штаба АТО за 15 января.

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На Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии боевики обстреливали Гнутово. Из минометов различных калибров - Павлополь, Красногоровку и Широкино. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Павлополь, Гнутово, Широкино и Красногоровку. Также по Широкиному и Марьинке огонь вел снайпер.

На Луганском направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов обстреливали Новозвановку и Троицкое. Новозвановку еще и из гранатометов и стрелкового оружия, а из противотанковых ракетных комплексов оккупанты обстреляли Золотое, Станицу Луганскую и Новоолександровку.

На Донецком - из 152-миллиметровой артиллерии обстреляли Авдеевку. Из минометов различных калибров - Новгородское, Доломотне, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Зайцевое, Новгородское, Авдеевку и Верхньоторецкое.

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