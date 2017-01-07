На оккупированном Донбассе растут протестные настроения среди местных - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Среди населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей наблюдается рост протестных настроений и недовольства действиями оккупационных кремлевских “властей”, - говорится в сообщении.

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По данным разведки, такая ситуация в первую очередь складывается из-за систематической задолженности по выплатам заработной платы и пенсий.

«Большинство населения самопровозглашенных “республик” из-за отсутствия даже минимальных средств не имеет возможности на должном уровне отпраздновать Новогодние и Рождественские праздники», - отмечается в сообщении.

Также население недовольно низким качеством продуктов питания, поступающих с т.н. российскими “гумконвоями”. «Постоянно фиксируется завоз низкокачественных, третьесортных товаров, в т.ч. мясной продукции и алкогольных напитков, которые не пользуются спросом даже в России и являются условно пригодными для употребления», - констатировали в ГУР.

Еще одной причиной протестных настроений, по данным разведки, является произвол сотрудников т.н. “правоохранительных органов” ДНР/ЛНР, которые под предлогом борьбы с “агентурой спецслужб Украины” прибегают к необоснованным арестам, грабежам, пыткам и истязаниям, преследуя при этом собственные интересы и стремления обогатиться за счет местных жителей, особенно тех, кто занимается предпринимательской деятельностью.