С начала АТО уничтожено более 140 тысяч взрывоопасных предметов на востоке Украины – Минобороны

С начала проведения антитеррористической операции группы разминирования инженерных подразделений Вооруженных сил Украины на востоке обезвредили более 140 тысяч взрывоопасных предметов.

Об этом сообщило управление экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины.

В частности, группы разминирования очистили более 896 км дорог и 17,6 км железнодорожных путей, проверили на наличие взрывоопасных предметов почти 2755 га территории и 105 объектов.

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Для выполнения этих работ постоянно привлекаются более 30 групп разминирования из состава ВСУ.

"Реализации противоминной деятельности существенно способствуют совместные проекты Министерства обороны Украины и координатора проектов ОБСЕ в Украине. На днях в школе поселка Виноградное на окраине Мариуполя представитель координатора проектов ОБСЕ в Украине публично передал инженерному подразделению ВСУ информационные баннеры о минной опасности, которые уже устанавливаются в городе", – говорится в сообщении.

Кроме того, до конца января планируется передача второй части средств маркировки в количестве 1800 экземпляров.