Кобзон "сдал" главаря "ДНР": он в Москве

Об этом в эфире радио "Эхо Москвы" заявил артист-пропагандист Иосиф Кобзон.

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"Сегодня (2 января - Ред.), кстати, в Москве Захарченко, "глава" Донбасса, я после встречи с вами с ними встречаюсь. Дело не в этом", - рассказал певец.

В то же время стоит отметить, что никакой информации на сайтах боевиков о поездке Захарченко в Россию нет.

Ранее депутат Госдумы от Забайкальского края, российский певец украинского происхождения Иосиф Кобзон сказал несколько слов о финансировании оккупированного Крыма, отметив, что это "непосильная ноша".