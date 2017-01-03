Кобзон "сдал" главаря "ДНР": он в Москве
14:59, 03 января 2017Война
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Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко находится в Москве.
Кобзон раскрыл местонахождение Захарченко / Фото УНИАН
Об этом в эфире радио "Эхо Москвы" заявил артист-пропагандист Иосиф Кобзон.
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"Сегодня (2 января - Ред.), кстати, в Москве Захарченко, "глава" Донбасса, я после встречи с вами с ними встречаюсь. Дело не в этом", - рассказал певец.
В то же время стоит отметить, что никакой информации на сайтах боевиков о поездке Захарченко в Россию нет.
Ранее депутат Госдумы от Забайкальского края, российский певец украинского происхождения Иосиф Кобзон сказал несколько слов о финансировании оккупированного Крыма, отметив, что это "непосильная ноша".
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