"Тишина" в зоне АТО: за минувшие сутки ранены трое украинских военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

“За минувшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский военный не погиб, но трое наших воинов получили ранения”, - сказал Мотузяник.

По его словам, в течение минувших суток на Луганском направлении было зафиксировано 8 обстрелов украинских позиций, в частности возле Станицы Луганской и на дальних подступах к населенному пункту Крымское, а также вблизи Попасной.

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На Донецком направлении обстрелы позиций сил АТО происходили по всей линии соприкосновения, кроме Донецкого аэропорта, в частности в районе Авдеевки наблюдалась активизация снайперов. В целом на этом направлении, отметил Мотузяник, было зафиксировано 13 обстрелов.

В то же время на Мариупольском направлении наблюдается в течение вчерашних суток резкое уменьшение количества минометных обстрелов, но при этом общее количество обстрелов боевиками позиций сил АТО остается, как и раньше, большим - за сутки зафиксировано 24 обстрела.