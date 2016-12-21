Волонтеры "Повернись живим" собрали почти 100 миллионов гривен для АТО

Об этом на странице Facebook фонда повідовим его основатель Виталий Дейнега.

“Когда-то я сказал, что мы соберем 100 000 000 грн. Люблю когда мои прогнозы сбываются. На момент написания этого текста мы собрали 99 704 431 гривны 61 копейку. Сколько собрано прямо сейчас и куда потрачено вы всегда можете посмотреть в нашей отчетности. Дальше это уже вопрос времени. В этом году мы перейдем психологическую отметку и сумма наших сборов станет девятизначной”, - сообщил он.

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В “Повернись живим” отмечают, что больше “финансовых” целей ставить не будут.

“Я не буду ставить больше финансовых целей. Соберем ли мы миллиард? Не знаю. Это не важно. Важным является то, сколько жизней мы спасем и как повлияем на ход боевых действий. А мы повлияем, точнее уже повлияли. И это только начало”, - говорит волонтер.

Дейнега отметил, что намерен лично приложить усилия, чтобы предел в 100 млн сборов “Вернись живым” преодолел до конца года .

“Предлагаю уже на этой неделе всем вместе пересечь черту в 100 миллионов и “побороться” за почетный 100-миллионный вклад. Хотя, буду честным, это место постараюсь занять я лично. Мои 10 000 стоят в нашей отчетности первыми. И я приложу немного усилий, чтобы мой вклад закрыл эту историю. И начал новую. Оставайтесь с нами. Ведь кто спасет одну жизнь - спасет мир”, - отметил он.

Напомним, 10 мая 20014-го года, основатель фонда "Вернись живым", киевский айтишник Виталий Дейнега разместил на свой странице в Фейсбуке пост, в котором сообщил, что отдает на нужды украинской армии собственные 10 тысяч гривен, и призвал присоединиться к поддержке военных своих знакомых.

Постепенно к сбору средств начали подключатся также незнакомые люди, и волонтерская инициатива начала набирать обороты. Так были собраны первые 100 тысяч.

В начале волонтерская группа занималась бронежилетами, и перед их отправкой рисовали на них герб Украины и писали «Вернись живым». Так и родилось название фонда.