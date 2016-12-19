Лысенко сообщил о серьезных потерях в рядах боевиков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«Потери противника насчитывают около 50 раненых и погибших оккупантов. Госпитали прифронтовых городов Горловка, Енакиево, Углегорск и Дебальцево переполнены боевиками», - сказал Лысенко.

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Во время атаки боевиков на Светлодарской дуге в воскресенье, по информации штаба АТО, пятеро украинских военных погибли, шестеро ранены.