Лысенко сообщил о серьезных потерях в рядах боевиков
14:19, 19 декабря 2016Война
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За минувшие сутки в зоне АТО украинские военные уничтожили и ранили около 50 боевиков.
По словам Лысенко, госпитали прифронтовых городов переполнены боевиками / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
«Потери противника насчитывают около 50 раненых и погибших оккупантов. Госпитали прифронтовых городов Горловка, Енакиево, Углегорск и Дебальцево переполнены боевиками», - сказал Лысенко.
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