В Днепр направили два борта с ранеными на Донбассе военными

11:40, 18 декабря 2016
Война
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В Днепр направили еще два борта с ранеными в зоне АТО военными.

Раненых доставляют к Днепру / Фото УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

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"У нас есть выбор, как провести выходные, Защитники - нет, блиндажи, окопы, позиции... Сегодня (17 декабря - Ред.) две эвакуации - больные, травмированные, раненые", - говорится в ее сообщении.

Напомним, ранее в зоне проведения АТО в Донецкой области боевики обстреляли очередь на контрольном пропускном пункте въезда/выезда "Майорск", в результате чего погиб один человек и еще один ранен.

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Теги: #АТО#Днепр#раненые#обстрелы