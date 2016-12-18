В Днепр направили два борта с ранеными на Донбассе военными
11:40, 18 декабря 2016Война
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В Днепр направили еще два борта с ранеными в зоне АТО военными.
Раненых доставляют в Днепр / Фото УНИАН
Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.
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"У нас есть выбор, как провести выходные, Защитники - нет, блиндажи, окопы, позиции... Сегодня (17 декабря - Ред.) две эвакуации - больные, травмированные, раненые", - говорится в ее сообщении.
Напомним, ранее в зоне проведения АТО в Донецкой области боевики обстреляли очередь на контрольном пропускном пункте въезда/выезда "Майорск", в результате чего погиб один человек и еще один ранен.
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