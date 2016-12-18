В "ЛНР" назвали возможных преемников Плотницкого на посту главаря "республики"

09:14, 18 декабря 2016
Война
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В так называемой "ЛНР" скептически отнеслись к возможной замене главаря "республики" Игоря Плотницкого на бывшего лидера луганских сепаратистов Валерия Болотова, хотя полностью не исключили данную возможность.

Главаря "ЛНР" могут заменить на Карякина / РИА Новости

Об этом говорится в статье "Апострофа".

Источник, связанный с "административными структурами ЛНР", отметил, что у Болотова нет никаких достижений, кроме того, что он стал первым руководителем "республики".

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Однако источник добавил, что заменить Плотницкого кем-то другим является сложной задачей.

Также он отметил, что Плотницкого могут заменить на бывшего главу "Народного совета" Алексея Карякина, которого в "ЛНР" обвиняют в подготовке "госпереворота".

Ранее бывший главарь "ЛНР" Валерий Болотов, который живет в РФ, заявил, что нынешнего "лидера" самопровозглашенной республики Игоря Плотницкого снимут уже в ближайшее время.

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Теги: #ЛНР#Болотов#замена