В "ЛНР" назвали возможных преемников Плотницкого на посту главаря "республики"

Об этом говорится в статье "Апострофа".

Источник, связанный с "административными структурами ЛНР", отметил, что у Болотова нет никаких достижений, кроме того, что он стал первым руководителем "республики".

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Однако источник добавил, что заменить Плотницкого кем-то другим является сложной задачей.

Также он отметил, что Плотницкого могут заменить на бывшего главу "Народного совета" Алексея Карякина, которого в "ЛНР" обвиняют в подготовке "госпереворота".

Ранее бывший главарь "ЛНР" Валерий Болотов, который живет в РФ, заявил, что нынешнего "лидера" самопровозглашенной республики Игоря Плотницкого снимут уже в ближайшее время.