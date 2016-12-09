Миссия ОБСЕ в последние дни зафиксировала более 650 взрывов в Донецкой области

Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 19.30 8 декабря, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

«Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, в том числе 659 взрывов по сравнению с 226 за предыдущий отчетный период», - говорится в отчете.

Читайте такжеПолицейскую миссию на Донбассе должны обсуждать прежде всего Украина и Россия - посол США в ОБСЕ

По словам наблюдателей миссии, во время пребывания в подконтрольном боевикам Донецке они 7-8 декабря слышали 340 взрывов из неустановленного типа вооружения. Также 237 из этих взрывов были зафиксированы на расстоянии 5-8 км к северо-западу и 103 на расстоянии 5-8 км к северо-востоку от места размещения патрулей миссии.

В Луганской области СММ зафиксировала меньшее количество нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущим отчетным днем. В частности, находясь на блокпосту неподалеку от Красного Лимана (30 км к северо-западу от Луганска), наблюдатели слышали один неопределенный взрыв на расстоянии 2 км к северу, а также три очереди огня из крупнокалиберного пулемета на расстоянии около 500 метров на север.