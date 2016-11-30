Россия отправит в оккупированный Крым береговые ракетные комплексы "Бастион" - СМИ

В оккупированный Крым из России 30 ноября должны доставить новый дивизион береговых ракетных комплексов "Бастион". Об этом сообщает российское агентство РИА Новости, ссылаясь, на источник в "силовых структурах" полуострова.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму заметили скопление военной техники (фото, видео)

"Дивизион "Бастионов" прибывает сегодня на полуостров на смену аналогичному подразделению, которое убыло в октябре в Сирию. "Бастионы" будут располагаться в двух областях полуострова", — сообщил источник агентства.

В состав штатного дивизиона "Бастионов" входят порядка 10 машин, в том числе, четыре пусковые установки с двумя транспортно-пусковыми контейнерами для ракет.

По словам собеседника агентства, прибывающие "Бастионы" будут постоянно менять точки дислокации, перемещаясь вдоль побережья Западного Крыма в районе Севастополя и Евпатории или на северо-востоке оккупированного полуострова.

"Прикрытие такими комплексами, как "Бастион", многократно увеличивает противокорабельную оборону и безопасность полуострова", — подчеркнул источник.

Издание отмечает, что в октябре 2016 года крымское подразделение "Бастионов" убыло в Сирию по плану усиления безопасности российской группировки ВКС в этой стране и авианосной группировки кораблей ВМФ в Средиземном море. В середине ноября Минобороны РФ сообщило о первом применении БРК по наземным объектам в Сирии.

БРК "Бастион" с противокорабельной крылатой ракетой "Яхонт"/"Оникс" предназначен для защиты морского побережья протяженностью до 600 километров и способен поражать надводные корабли разных типов и классов.

Как известно, что 25 ноября Минобороны РФ вручило ноту Украине в связи с планами провести ракетные пуски рядом с оккупированным Крымом. Вечером 29 ноября, Росавиация сообщила, якобы Украина установила новые опасные зоны для выполнения полетов над водами Черного моря и таким образом нарушила границы российских "территориальных вод" возле оккупированного Крыма.

Также волонтеры зафиксировали переброску в Крым ЗРК С-300ВМ "Антей-2500". Это может быть связано с попыткой сорвать украинские ракетные испытания над Черным морем, которые запланированы 1-2 декабря.