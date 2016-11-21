В заложниках боевиков на Донбассе остаются 109 украинцев - Геращенко

Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

Читайте такжеПерешедший на сторону Украины бывший ФСБшник Богданов рассказал о переговорах своих похитителей с кураторами из РФ

Она отметила, что вместе с координатором ОБСЕ Тони Фришем встретилась с родственниками заложников, которых удерживают на оккупированных территориях.

"Посол Фриш рассказал о своем первом за эти полтора года посещении тюрем в ОРДЛО, где он имел возможность пообщаться с нашими военными, и с подростками, которых задержали как "диверсантов-террористов", - написала Геращенко.

Она отметила, что для матерей и жен заложников было чрезвычайно важно услышать из первых уст информацию об условиях содержания пленников. "Откровенно говорили о переговорном процессе, о наши усилия для освобождения заложников", - добавила Геращенко.

По ее словам, "на сегодня в списке заложников остается 109 украинцев, это гражданские и военные".

"Некоторые военные находятся в тюрьмах более двух лет, еще после Иловайска, Дебальцево. В Минске мы не имеем полномочий обсуждать крымские вопрос, ключевой задачей гуманитарной группы является освобождение заложников из оккупированного Донбасса. Очень хочется иметь позитивные новости в вопросе освобождения", - написала Геращенко.