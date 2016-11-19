Стрельба и дымовые шашки: СБУ "освободила" Харьковскую ОГА от "диверсантов" (фото, видео)

Как передает корреспондент УНИАН, во время учений, открытая фаза которых началась 19 ноября около 14.00 на площади Свободы в Харькове сотрудники Службы безопасности Украины, полиции и Нацгвардии «освободили» здание ОГА, которое было «захвачена» условной диверсионно-террористической группой.

Читайте такжеРФ отработала условное нанесение авиаударов с территории Беларуси по стратегическим объектам Украины – разведка

Во время брифинга начальник Управления СБУ в Харьковской области Эдуард Крицин подчеркнул, операция была выполнена "на отлично". В результате быстрых и слаженных действий спецподразделений с применением бронетехники и при поддержке авиации ВСУ "диверсионная группа" была нейтрализована.

По его словам, в спецоперации на площади Свободы принимали участие более 500 сотрудников силовых структур. Бойцы спецподразделений, по легенде учений, «ликвидировали» группу в составе 10-15 преступников, которые намеревались дестабилизировать ситуацию в регионе.