Боевики пытаются проникнуть в Водяное небольшими группами - украинский военный
12:19, 19 ноября 2016Война
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В районе села Водяное, недалеко от Мариуполя, ДРГ боевиков пытаются проникнуть в населенный пункт.
REUTERS
Об этом рассказал командир подразделения, который находится в районе населенного пункта, передает Громадське радіо.
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Командир добавил, что за минувшие сутки ситуация была относительно спокойной, боевики обстреливали как село, так и его окрестности из 120 мм минометов и станковых гранатометов.
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