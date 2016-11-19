Боевики пытаются проникнуть в Водяное небольшими группами - украинский военный

Об этом рассказал командир подразделения, который находится в районе населенного пункта, передает Громадське радіо.

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Командир добавил, что за минувшие сутки ситуация была относительно спокойной, боевики обстреливали как село, так и его окрестности из 120 мм минометов и станковых гранатометов.