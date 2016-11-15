Боевики нанесли артудар по Новобахмутовке, в Марьинке обстреляли школу и несколько улиц

На Донетчине боевики нанесли артиллерийский удар по Новобахмутовке Ясиноватского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Донецкой области.

Отмечается, что в связи с артударом повреждено сельскохозяйственный комплекс. Разрушена часть стен и крыши зернохранилища. К счастью пострадавших нет.

Кроме того, в связи с обстрелами боевиков Марьинки, там было повреждено 3 этажа школы №1, а также несколько улиц жилого сектора: Октябрьская, Шевченко и Ленина.

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Учебный процесс в школе не остановлен, там продолжают учиться 157 детей, потому что другой возможности получать знания у них нет.

«Информация о других повреждениях жилых домов в результате сегодняшнего обстрела до сих пор поступает до Марьинского отделения полиции», - говорится в сообщении.

Предварительная квалификация по фактам - ч.1 ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в СЦКК заявили, что украинская сторона не применяла установки «Град» на Донбассе. Об этом говорится в заявлении СЦКК, которую распространил на своей странице в Facebоok пресс-офицер Тарас Грень.

Согласно заявлению, в отчете СММ ОБСЕ говорится о том, что от 7, 8, 10, 12 и 14 ноября "отмечается, что наблюдателями и камерами Миссии фиксировались применения РСЗО БМ–21 "Град" в период с 4 по 13 ноября". "В случае 13 ноября наблюдатели в районе м. Кадиевка только слышали взрывы похожи на взрывы РСЗО", - говорится в заявлении.

При этом, в отчете отмечается, что камеры ночью могут воспринимать очереди трассирующих снарядов 30-мм автоматической пушки БМП-2 за выстрелы из «Градов».