"Когда враг на расстоянии выстрела": морпехи под Широкино рассказали об обороне села (видео)

Сейчас там по одну сторону украинские бойцы, по второй – российские наемники.

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На дистанции выстрела приходится военным перемещаться в прицеле вражеских снайперов по передовых окопах. Расстояние несколько сотен метров.

"Есть такая информация, что подтягивают новые и новые силы. В их Новоазовске, Безымянном...живая сила, их артиллерия, "Грады". Это наша посадка, а 400-500 метров напротив нас посадка, где находятся силы боевиков", - рассказал военный.

Кроме того, от позиций украинских морпехов лишь несколько сотен метров к оккупированной Саханки: бойцам приходится и оборону держать, и строить фортификации – все под вражескими обстрелами.