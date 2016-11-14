СБУ нашла на Донбассе неразорвавшийся заряд РСЗО "Смерч" российского производства (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, заряд упал у двора одного из местных жителей села Березовое Марьинского района Донецкой области. По заключению военных специалистов, маркировка боеприпаса свидетельствует о применении боевиками 300-миллиметрового реактивного снаряда с кассетной головной частью с осколочными боевыми элементами. «Такие заряды производятся только в РФ, управлять системой "Смерч" могут только профессиональные кадровые военные», - подчеркивается в сообщении.

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Сотрудники спецслужбы совместно с военной прокуратурой задокументировали факт применения РСЗО «Смерч» и приобщили к доказательствам российской агрессии в рамках открытого уголовного производства, проинформировали в пресс-центре.

В СБУ также отметили, что соответствующие снаряды содержат 72 боевых элемента 9Н235, несущих 6912 осколков для поражения небронированной техники и 25920 осколков для уничтожения личного состава. Площадь поражения одного элемента 300-1100 кв. м. Маркировка ЗП-2-95 указывает в зашифрованном виде на завод-производитель (ЗП – заряжающий завод на территории РФ; в Украине указанные элементы не производились), номер партии и год выпуска (1995 год выпуска).