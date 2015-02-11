"Смерчи" видели на вооружении боевиков за несколько дней до удара по Краматорску

Об этом есть свидетельства местных жителей, которые выложили в интернет съемки российской военной техники, говорится в сюжете ТСН.

Техника находилась в Макеевке, которая расположена в 40 км от Горловки. Именно из Горловки, по предварительной информации украинских военных, был нанесен удар по Краматорску.

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Систем "Смерч" на вооружении украинской армии нет.

Получить их боевики могли только из РФ. По последним данным, жертвами атаки на Краматорск стали 15 человек. Еще 63 человека получили ранения.