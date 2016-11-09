В результате обстрела боевиков по Торецку погиб мирный житель - полиция
02:34, 09 ноября 2016Война
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Боевики террористической группировки "ДНР" обстреляли жилые дома в поселке Новгородское в городе Торецк Донецкой области. В результате обстрела погиб 30-летний мужчина.
Иллюстрация / Facebook/Вячеслав Аброськин
Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
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"Снаряды боевиков попали в жилые дома, расположенные по ул. 8-го марта поселка Новгородское в городе Торецк. От взрыва снаряда возле своего дома погиб молодой человек", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают полицейские, которые оказывают помощь мирным жителям, фиксируют последствия преступления террористов.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.
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