В результате обстрела боевиков по Торецку погиб мирный житель - полиция

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

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"Снаряды боевиков попали в жилые дома, расположенные по ул. 8-го марта поселка Новгородское в городе Торецк. От взрыва снаряда возле своего дома погиб молодой человек", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают полицейские, которые оказывают помощь мирным жителям, фиксируют последствия преступления террористов.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.