Артиллерия и минометы: пророссийские оккупанты обстреляли позиции украинских военных в Павлополе

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

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На Мариупольском направлении произошло 9 обстрелов. В районах Марьинки и Гнутового боевики стреляли из пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия. Неподалёку от Широкино и Талаковки в сторону украинских подразделений вели огонь вражеские снайперы, а в Павлополе провокации против сил АТО боевики осуществили, используя ствольную артиллерию калибра 152 мм и минометы калибра 120 мм.

В Луганской области оккупанты один раз вели огонь из минометов калибра 120 мм по защитникам Крымского, а на Донецком направлении, кроме минометов, противник дважды стрелял по Авдеевке из пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.