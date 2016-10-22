За прошедшие сутки в зоне АТО получили ранения трое военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО, полковник Андрей Лысенко сообщил на брифинге в Киеве.

Читайте такжеВ миссии ОБСЕ заявили, что они не отвечают за координацию разведения войск на Донбассе

«За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших среди украинских военных нет, но трое воинов получили ранения», – сообщил Лысенко.

По его словам, двое военнослужащих получили ранения во время обстрела в Станице Луганской, еще один - во время обстрела в Авдеевке.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 39 раз открывали огонь по позициям украинских защитников на Донбассе.