В подвалах при свечах: журналисты показали, как живется в прифронтовом Водяном (видео)
21:24, 20 октября 2016Война
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Село водяное неподалеку от Мариуполя оказалось рядом с линией соприкосновения.
Боевики фактически стирают Водяное с лица земли / © UNIAN
В подвалах при свечах - так и живут с десяток жителей Водяного под Мариуполем. Село разбито снарядами вражеской артиллерии. Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Передовая проходит неподалеку села. Поэтому сюда прилетают от снаряды калибром от 30 миллиметров до 152. Сюда же наведываются вражеские диверсанты и собственно здесь же, над Водяным, наши воины сбивают российские беспилотники.
Жители прифронтового Водяного фактически живут в подвалах
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