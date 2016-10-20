В подвалах при свечах: журналисты показали, как живется в прифронтовом Водяном (видео)

В подвалах при свечах - так и живут с десяток жителей Водяного под Мариуполем. Село разбито снарядами вражеской артиллерии. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВСУ прочно закрепились на высотах в районе Водяного, все попытки боевиков выбить их оттуда потерпели фиаско - журналист

Передовая проходит неподалеку села. Поэтому сюда прилетают от снаряды калибром от 30 миллиметров до 152. Сюда же наведываются вражеские диверсанты и собственно здесь же, над Водяным, наши воины сбивают российские беспилотники.