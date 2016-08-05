Украинские военные отбили атаку ДРГ возле Богдановки – штаб

Российские оккупационные войска на Донбассе продолжают обстрелы позиций украинских защитников. На протяжении минувших суток зафиксировано 42 случая ведения огня. Из них 21 - на Донецком и 19 - на Мариупольском направлениях, 2 - на Луганщине. Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 6:00 утра 5 августа.

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На Мариупольском направлении огонь из минометов различных калибров, гранатометов и пулеметов противник вел по укреплениям ВСУ в Водяном, где боевиками также были применены БМП. По позициям наших защитников в населенных пунктах Красногоровка, Тарамчук и Гранитное велся гранатометний огонь, в Новотроицком и Павлополе враг применил огонь из минометов. Вблизи Марьинки зафиксирован огонь из зенитной установки. Неспокойно было в Луганском и Старогнатовке. В районе Марьинки и Широкино активность проявили вражеские снайперы.

В штабе АТО рассказали об атаке ДРГ боевиков: "Около десяти часов вечера под прикрытием темноты группа противника в количестве до 8 человек подошла к опорному пункту в районе Богдановки. Держась на расстоянии около 500 м диверсанты открыли огонь из гранатометов и стрелкового оружия. Украинские защитники были готовы к провокациям и дали достойный отпор. За час противник отступил в обратном направлении. Потерь среди личного состава украинской стороны не имеет".

"На Донецком направлении противник вел минометный и пулеметный огонь по защитникам Авдеевки и Невельского. В Зайцево и Нижнем Лозовом враг применил БМП, из которых зафиксировано 16 выстрелов. По Опытному огонь открывался из противотанкового ракетного комплекса. По позициям в Луганском оккупанты применили БМП и огонь из пулеметов крупного калибра, на этом участке активизировался снайпер", - говорится в сообщении.

На Луганщине по украинским позициям в Новозвановке и Лопаскино оккупанты дважды открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия. Со второй половины суток в этом направлении наблюдалось затишье.

"Противник активизировал проведение аэроразведки на Донетчине, где трижды зафиксированы полеты беспилотных летательных аппаратов", - добавили в штабе.