Украинские военные отбили атаку ДРГ возле Богдановки – штаб
Силы АТО отбили атаку группы из примерно восьми боевиков неподалеку от Богдановки на Мариупольском направлении.
Российские оккупационные войска на Донбассе продолжают обстрелы позиций украинских защитников. На протяжении минувших суток зафиксировано 42 случая ведения огня. Из них 21 - на Донецком и 19 - на Мариупольском направлениях, 2 - на Луганщине. Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 6:00 утра 5 августа.
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На Мариупольском направлении огонь из минометов различных калибров, гранатометов и пулеметов противник вел по укреплениям ВСУ в Водяном, где боевиками также были применены БМП. По позициям наших защитников в населенных пунктах Красногоровка, Тарамчук и Гранитное велся гранатометний огонь, в Новотроицком и Павлополе враг применил огонь из минометов. Вблизи Марьинки зафиксирован огонь из зенитной установки. Неспокойно было в Луганском и Старогнатовке. В районе Марьинки и Широкино активность проявили вражеские снайперы.
В штабе АТО рассказали об атаке ДРГ боевиков: "Около десяти часов вечера под прикрытием темноты группа противника в количестве до 8 человек подошла к опорному пункту в районе Богдановки. Держась на расстоянии около 500 м диверсанты открыли огонь из гранатометов и стрелкового оружия. Украинские защитники были готовы к провокациям и дали достойный отпор. За час противник отступил в обратном направлении. Потерь среди личного состава украинской стороны не имеет".
"На Донецком направлении противник вел минометный и пулеметный огонь по защитникам Авдеевки и Невельского. В Зайцево и Нижнем Лозовом враг применил БМП, из которых зафиксировано 16 выстрелов. По Опытному огонь открывался из противотанкового ракетного комплекса. По позициям в Луганском оккупанты применили БМП и огонь из пулеметов крупного калибра, на этом участке активизировался снайпер", - говорится в сообщении.
На Луганщине по украинским позициям в Новозвановке и Лопаскино оккупанты дважды открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия. Со второй половины суток в этом направлении наблюдалось затишье.
"Противник активизировал проведение аэроразведки на Донетчине, где трижды зафиксированы полеты беспилотных летательных аппаратов", - добавили в штабе.