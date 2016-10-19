Боевики обстреляли КПВВ "Гнутово"

Об этом на странице в Facebook написал помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"С 20.38 по 20.47 и с 21.03 по 21.10 два минометных обстрела КПВВ "Гнутово", около 25-30 мин 120 калибра", - говорится в сообщении.

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По его словам, пострадали дома вдоль КПВВ, потерь и раненых нет. Огонь в ответ не открывался.