Боевики обстреляли КПВВ "Гнутово"
03:18, 19 октября 2016Война
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Боевики вечером, 18 октября, совершили две минометных обстрела КПВВ "Гнутово".
Иллюстрация / REUTERS
Об этом на странице в Facebook написал помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
"С 20.38 по 20.47 и с 21.03 по 21.10 два минометных обстрела КПВВ "Гнутово", около 25-30 мин 120 калибра", - говорится в сообщении.
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По его словам, пострадали дома вдоль КПВВ, потерь и раненых нет. Огонь в ответ не открывался.
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