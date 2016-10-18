Боевики сегодня 35 раз обстреляли позиции украинских военных – штаб АТО

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении террористы 30 раз открывали огонь по позициям ВСУ, большинство из которых из тяжелого вооружения. «В районе Лебединского «режим тишины» нарушался из ствольной артиллерии калибра 122 мм, в Широкино и Водяному, кроме 122-го калибра, враг применял артиллерию калибра 152 мм, а в направлении защитников Талаковки и Красногоровки – пулеметы крупного калибра, огонь БМП, гранатометы и стрелковое оружие», - говорится в сообщении.

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На Луганском направлении произошло четыре вооруженные провокации. В частности, из минометов калибра 120 мм в районе Новозвановки, в Крымском - из стрелкового оружия и гранатометов.

На Донецком направлении российско-оккупационные войска один раз обстреляли силы АТО в Авдеевке, применив при этом одновременно целый арсенал оружия малого калибра.