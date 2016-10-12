Эксперт прогнозирует переход на мощный формат урегулирования конфликта на Донбассе

Об этом заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, передает 112 Украина.

"В данной ситуации они перед выбором. И французы, и немцы, и американцы хотели бы уже анонсировать прогресс в этом процессе. Но самое главное - они пытаются тактическими методами решать эти вопросы. Они разочаровались в том формате, а Россия в этой ситуации реализует этот сценарий, исходя из своих видений и своей редакции", - заявил Маломуж.

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Он также отметил, что существует много глобальных факторов, которые вскоре вынудят перейти на более мощный формат урегулирования проблемы Донбасса.

"Олланд и другие руководители крупных стран, Германии и США, пока не выходят на глобальный процесс. Но он зреет. Уже стоит вопрос о гонке вооружений, уже вопрос по Сирии, уже вопрос о глобальной возможной войне. Это те факторы, которые должны заставить страны G20 сесть за стол переговоров и выйти на мощный формат урегулирования", - отметил Маломуж.

Ранее бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный предложил вместо попытки реализовать Минские соглашения начать поиск новых инструментов урегулирования ситуации на Донбассе.