Бессмертный предлагает искать альтернативу Минским соглашениям
Бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный предлагает вместо попытки реализовать Минские соглашения начать поиск новых инструментов урегулирования ситуации на Донбассе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на Экспертном форуме Института Горшенина.
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Как отметил Бессмертный, из текста Минских соглашений следует, что сначала необходимо добиться безопасности, политической стабилизации, реализовать процессы амнистии и получить выход на оккупированную участок украинско-российской границы. "Как на это надо реагировать? 1 января 2016 года то, что называется договоренности, оно прекратило свое существование. И решение о продлении (выполнения Минских соглашений - УНИАН) - это решение лидеров "нормандского формата". Что это означало? Это означало, что и сами договоренности, и сама логика дальнейших действий - это логика, собственно, действий "нормандского формата", Трехсторонней контактной группы и т.д.", - добавил он.
"На сегодняшний день вопросы безопасности вообще не реализованы, и все попытки, которые пытались (стороны внедрить - УНИАН), приводили только к тому, что решения принимались, но не выполнялись или выполнялись частично", - заявил Бессмертный.
В этой связи он отметил, что "мы сколько угодно можем говорить о логике политических шагов, теме получения контроля над границей, проблемах амнистии, но я оцениваю это только как дань вчерашнему дню и авторам, которые об этом договаривались".
По убеждению Безсмертного, "речь на сегодняшний день должна идти о формировании новой цели и поиске новых инструментов решения этой ситуации".
Вместе с тем он посоветовал спокойно реагировать на заявления западных политиков, подобные тому, которое на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы огласил президент Франции Франсуа Олланд - о необходимости проведения выборов на Донбассе, а затем получении контроля над границей.
"Моим глубоким убеждением является то, что на сегодняшний день надо прекратить юзать (использовать) Минские договоренности, потому что с них сытости будет, к сожалению, очень мало", - отметил Бессмертный.