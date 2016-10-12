Бессмертный предлагает искать альтернативу Минским соглашениям

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на Экспертном форуме Института Горшенина.

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Как отметил Бессмертный, из текста Минских соглашений следует, что сначала необходимо добиться безопасности, политической стабилизации, реализовать процессы амнистии и получить выход на оккупированную участок украинско-российской границы. "Как на это надо реагировать? 1 января 2016 года то, что называется договоренности, оно прекратило свое существование. И решение о продлении (выполнения Минских соглашений - УНИАН) - это решение лидеров "нормандского формата". Что это означало? Это означало, что и сами договоренности, и сама логика дальнейших действий - это логика, собственно, действий "нормандского формата", Трехсторонней контактной группы и т.д.", - добавил он.

"На сегодняшний день вопросы безопасности вообще не реализованы, и все попытки, которые пытались (стороны внедрить - УНИАН), приводили только к тому, что решения принимались, но не выполнялись или выполнялись частично", - заявил Бессмертный.

В этой связи он отметил, что "мы сколько угодно можем говорить о логике политических шагов, теме получения контроля над границей, проблемах амнистии, но я оцениваю это только как дань вчерашнему дню и авторам, которые об этом договаривались".

По убеждению Безсмертного, "речь на сегодняшний день должна идти о формировании новой цели и поиске новых инструментов решения этой ситуации".

Вместе с тем он посоветовал спокойно реагировать на заявления западных политиков, подобные тому, которое на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы огласил президент Франции Франсуа Олланд - о необходимости проведения выборов на Донбассе, а затем получении контроля над границей.

"Моим глубоким убеждением является то, что на сегодняшний день надо прекратить юзать (использовать) Минские договоренности, потому что с них сытости будет, к сожалению, очень мало", - отметил Бессмертный.