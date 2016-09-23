СБУ обнародовала точные адреса пыточных для пленных на оккупированном Донбассе
Служба безопасности Украины установила на оккупированной территории Донбасса адреса 8 пыточных.
Об этом сообщает СБУ на странице в Facebook.
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Согласно обнародованной информации, 6 пыточных находятся в Донецке, 2 – в Луганске.
СБУ опубликовала точные адреса этих помещений.
23 сентября 2016 г.
Как сообщал УНИАН, в заложниках России и террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" остаются 111 граждан Украины. Кроме того, 499 человек считаются пропавшими без вести.
По словам председателя СБУ Василия Грицака, центром взаимодействия с волонтерами и патриотически настроенными гражданами удалось освободить из плена 3082 человека.
По его словам, это и гражданские, и журналисты, и военнослужащие и правоохранители, священники, рядовые жители Донбасса.