СБУ обнародовала точные адреса пыточных для пленных на оккупированном Донбассе

Об этом сообщает СБУ на странице в Facebook.

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Согласно обнародованной информации, 6 пыточных находятся в Донецке, 2 – в Луганске.

СБУ опубликовала точные адреса этих помещений.

pic.twitter.com/XzDEwmMAcq — СБ України (@ServiceSsu) 23 сентября 2016 г. Как сообщал УНИАН, в заложниках России и террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" остаются 111 граждан Украины. Кроме того, 499 человек считаются пропавшими без вести.

По словам председателя СБУ Василия Грицака, центром взаимодействия с волонтерами и патриотически настроенными гражданами удалось освободить из плена 3082 человека.

По его словам, это и гражданские, и журналисты, и военнослужащие и правоохранители, священники, рядовые жители Донбасса.