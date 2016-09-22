"Режим тишины" на Донбассе: появилось видео боя на отвалах под Докучаевском

Так, на YouTube-канале появилось видеозапись, на которой слышно, как 21 сентября в районе Докучаевска был бой, передает Апостроф.

На видео слышно стрельбу, судя по звукам, не только из стрелкового оружия, но и более мощного.

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Как сообщал УНИАН, в среду, 21 сентября, в Минске подписано рамочное решение Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств на трех участках с определенными координатами.